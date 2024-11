Calciomercato.it - Lazio, Baroni si gode la vittoria: “Non lascio indietro nessuno”

Lavince ancora e resta in corsa per il primo posto: battuto anche il Bologna all’OlimpicoUn’altra prova convincente da parte dellache continua a sorprendere battendo il Bologna con tre reti all’Olimpico.Le parole di Marcodopo-Bologna (laPresse) – calciomercato.itNon può che esserci soddisfazione nelle parole di Marco, tecnico dellache ha commentato laottenuta sul Bologna ai microfoni di Dazn: “Traspare la voglia di giocare e di fare un calcio offensivo. C’è personalità e questo è l’aspetto più bello, poi chiaramente siamo felici per i risultati, per la società e per i tifosi, ma voglio che la squadra giochi sempre col piglio di stasera”.Un passaggio a parte su Manuel Lazzari: “Deve stare sereno. Ha tanta corsa, gli dico di andare addosso e lo sta facendo molto bene.