L' attore affronta un ruolo inedito quello di un ex poliziotto accusato di omicidio

Luca Argentero in un. Nel film La coda del diavolo, da oggi su Sky e in streaming su Now, l’di Doc – nelle tue mani recita in un action thriller ad alta tensione. Veste i panni di un fuggitivo innocente ingabbiato nelle maglie di un’organizzazione criminale che lo vuole morto. Il trailer del film “Una famiglia sottosopra”, con Luca Argentero e Valentina Lodovini X Leggi anche › Luca Argentero, la vita straordinaria di un “ragazzo fortunato” Lontanissimo dai consueti ruoli rassicuranti, l’prova ad alzare l’asticella, a spiazzare il pubblico abituato al suo sorriso sornione e a misurarsi con sé stesso.