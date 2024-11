Gamberorosso.it - “L’alcol non è l’unica via per la socialità": Intervista a Luca Argentero che ha inventato una soda

Attore navigato, agricoltore provetto, benefattore (con 1 Caffè Onlus) e ristoratore appassionato.non ha solo a che fare con il piccolo e grande schermo, ma i suoi interessi vanno verso l'enogastronomia più di quanto si possa pensare. Da poco ha trovato la formula dell'amore che ha messo in una bottiglietta trasparente e che ora viaggia nei bar e sulle tavole degli aperitivi fra una nocciolina e una tapas. Stiamo parlano dimore, la sparklinglanciata da pochissimo che promette di soddisfare i gusti della Gen Z e di chi vuole prendersi cura di sè.Com’è nata e perché l’idea dimore?La cercavo per me e non la trovavo, era un periodo in cui per motivi vari avevo voglia di una bibita analcolica gasata e ho visto che quello che c’era in giro non mi si confaceva, ho iniziato a ragionare e ho notato che fare qualcosa che sia davvero buono è difficile.