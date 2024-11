Calciomercato.it - Kvaratskhelia delude, stoccata a Conte: “Brutto gioco del Napoli”

Prova non entusiasmante dicon gli azzurri, l’allenatore partenopeo finisce nel mirinoLa vittoria con la Roma, pur tirata e sofferta, conferma ilin testa alla classifica. Gli azzurri tornano alla vittoria grazie al gol dell’ex firmato da Lukaku, ma non entusiasmano quanto a spettacolarità della loro prestazione. Grande solidità sì per gli uomini di, che sono sicuramente efficaci ma faticano a esprimere unconvincente fino in fondo.: “del” – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) In questa situazione, chi sta faticando più di altri è probabilmente Khvicha, che riesce ad accendersi in questa prima fase di stagione solo a sprazzi. Primo tempo generoso del georgiano contro i giallorossi, ripresa molto più scialba e infatti è arrivata la sostituzione dicon tanto di reazione da parte di Kvara che non è passata inosservata, sebbene poi rientrata in un silente malumore.