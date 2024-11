Thesocialpost.it - Italia, terremoto nella notte. Scossa alle 4: la magnitudo

Leggi su Thesocialpost.it

Nelle prime ore del 25 novembre 2024, precisamente03:59, unadidi3.1 è stata registrata in provincia di Catania, con epicentro a Ramacca. L’evento sismico, rilevato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), ha avuto un ipocentro a una profondità di 9,1 chilometri.Secondo la scala Richter, undi questaè classificato come “molto leggero” e spesso avvertito, ma generalmente non causa danni significativi. Al momento, non sono pervenute segnalazioni di danni a persone o cose.L’area etnea è nota per la sua attività sismica, legata alla presenza del vulcano Etna. Eventi di questa entità rientranonormale attività sismica della zona. Le autorità locali e la Protezione Civile monitorano costantemente la situazione per garantire la sicurezza della popolazione.