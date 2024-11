Feedpress.me - In un Paese che non sa godersi il momento le ItalDavis sono già nostalgia. E oltre a Sinner e Paolini c'è di più

Alzi la mano chi, tolti i nerd del tennis, conosce Ji?í Veselý e Lukáš Rosol . Ma se andate in Repubblica Ceca , anche la cassiera del supermercato di ?eský Krumlov , città della Boemia meridionale, sarebbe in grado di farvi l'identikit di questa coppia di giganti. E, statene altrettanto certi, sarebbe perfettamente capace di raccontarvi cosa stava facendo in quel 18 novembre del 2012, quando.