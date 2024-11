Ilrestodelcarlino.it - I capolavori di Ancona splendono a Roma

, 25 novembre 2024 – Tiziano, Lotto, Crivelli e Guercino, partiti da, faranno bella mostra di sé ai Musei Capitolini, dove si è inaugurata l’esposizione suidella Pinacoteca Podesti. Un racconto per immagini del capoluogo delle Marche attraverso le tele di quattro giganti della pittura rinascimentale e manierista. Da oggi sei chefs-d’oeuvre della Pinacoteca saranno visibili al pubblico e a chi compirà il pellegrinaggio per l’anno giubilare. La temporanea chiusura della Pinacoteca marchigiana, per lavori di ammodernamento, ha reso possibile mostrare la monumentale Pala Gozzi di Tiziano, prima opera del maestro firmata e datata 1520, una delle testimonianze artistiche di maggior prestigio conservata nelle Marche. Come ha ricordato, durante l’inaugurazione, il direttore dei Musei delle Marche Luigi Gallo, curatore della mostra assieme a Ilaria Miarelli Mariani, le Marche appassionarono così tanto il critico d’arte Federico Zeri che si spinse a scrivere che, qui, “ogni luogo nasconde un tesoro”.