Foggia | mostra fotografica sulla parità di genere Inaugurazione oggi

Di seguito un comunicato diffuso da Rete Oltre:C’è la foto di una direttrice d’orchestra, di una barbiera, delle autiste di autobus, della sindaca di una città pugliese, di una pittrice, di un’allenatrice di basket, una chef, di una sommelier ed altre ancora. Tutte immagini che ritraggono volti di donne della città dio della provincia che svolgono lavori o ricoprono ruoli che quotidianamente non sono associati alfemminile, con l’idea dire, soprattutto alle fasce più giovani della popolazione, quanto ilnon sia influente sul tipo di professione che ogni persona desideri svolgere. La“In Foco: rappresentazioni delladiattraverso l’obiettivo” sarà inaugurata lunedì 25 novembre 2024, alle ore 11.00, negli spazi della sala conferenze della Pinacoteca Civica “Il 9cento” di(Via Ferrante Aporti 1) in occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne” che ogni anno si celebra in questa data quale momento di riflessione e sensibilizzazione su questo drammatico fenomeno.