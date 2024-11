Ilrestodelcarlino.it - E’ morto il grande chef Emilio Bei, portò per primo la stella Michelin

Fermo, 25 novembre 2024 – Fermo piange un altropersonaggio. Si terrà oggi pomeriggio alle 15 nella chiesa di Lido di Fermo, la cerimonia funebre per l’ultimo saluto adBei, fondatore dello storico ristorante ‘’ di Casabianca di Fermo, venuto a mancare ieri mattina, all’età di 86 anni. Bei è stato il fondatore della storico ristorante ‘’ a Casabianca di Fermo, in attività dal 1965 oggi curato dai suoi tre figli. Tanti sono stati e sono i meriti che Bei ha conquistato nel tempo, grazie alla sua professionalità nel settore della ristorazione e la passione per l’arte. Un percorso di vita caratterizzato dal piacere della condivisione e dai sacrifici che lo hanno portato ad essere il titolare delristorante nel Fermano ad ottenere una. Erano i primi anni del 2000 quando ‘’ ricevette ilprestigioso riconoscimento che aprì le porte del mondonel sud delle Marche e che mantenne poi negli anni successivi.