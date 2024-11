Lanazione.it - Diodato strappa sulla fascia e fa la differenza. Maldonado detta i ritmi e ci prova su punizione

Leggi su Lanazione.it

CECCHINI 6 Di fatto inoperoso per l’intera durata del match. Giornata tranquilla per lui. MAZZEI 6 Tiene bene il proprio spicchio di campo quando il San Marinoa spingersi in avanti. POLVANI 6 il giallo non lo condiziona, nell’uno contro uno non si fa mai superare dagli attaccanti biancazzurri. ACCARDI 6 Prestazione fatta di sostanza e attenzione. Altro esame superato con buoni voti.6,5 Nettamente in crescita nel secondo tempo, coi suoi strappi è sempre una spina nel fianco per la retroguardia ospite (dal 43’ st CUOMO SV). BASANISI 6 Intensità e corsa non mancano, peccato perché a svolte sbaglia l’ultimo passaggio (dal 26’ st GRILLI 6 Benzina importante nella zona nevralgica del campo).6,5e geometrie in mediana. Pericoloso, come di consueto, con un paio di calci piazzati (dal 35’ st LARHRIB SV).