Curling, i passi indietro dell'Italia agli Europei: uomini fuori dalle semifinali, alle donne manca il guizzo

Durante le ultime annate agonistiche l’Italia si era abituata a festeggiare nel, collezionando podi e risultati rimarchevoli nei vari eventi internazionali: gliavevano conquistato la meda di bronzo ai Mondiali nel 2022 e nel 2024 e i bronzinel 2021 e nel 2022; lesi erano spinte fino all’argento continentale dodici mesi fa e al quarto posto iridato nell’ultima edizione; nel misto l’apoteosi dorataOlimpiadi di Pechino 2022.Gli2024, andati in scena durante l’ultima settimana sul ghiaccio di Lohja (Finlandia), sono però andati in archivio senza particolari sorrisi per i nostri colori. In terra nordica si è purtroppo registrato un passoda parte delle nostre Nazionali, che non hanno espresso il loro miglior gioco e non sono riuscite a fare la differenza come si poteva invece sperare alla vigilia della prima competizione di questo rilievo (escludendo gli Slam, dove il Team Retornaz ha dettato legge in più occasioni nel recente passato).