Inter-news.it - Calhanoglu presente in Inter-Lipsia? Sensazioni buone, ma un’attesa

Leggi su Inter-news.it

Hakanpotrebbe tornare in campo per, sfida valida per la quinta giornata di Champions League 2024-2025. Le parole di Simone Inzaghi sono, infatti, ben auspicanti in vista del futuro.LA SITUAZIONE – Hakanha saltato l’ultima sfida tra il Verona e l’a causa di un problema all’adduttore rimediato mentre si allenava con la sua Turchia in vista della Nations League. Le sue condizioni hanno inizialmente preoccupato il club nerazzurro, considerando il rischio di una potenziale ricaduta dopo l’infortunio, sempre all’adduttore, rimediato all’Olimpico contro la Roma nello 0-1 del 20 ottobre. Per fortuna dei meneghini, gli esami strumentali svolti dallo staff medico turco e da quello dell’hanno scongiurato un problema serio. Ecco che Simone Inzaghi ha deciso di risparmiarlo contro il Verona, così da poter contare su di lui nell’ostica sfida di San Siro contro ilin Champions League.