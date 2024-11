Dailymilan.it - Calciomercato Milan, questo Rafael Leao è una delusione: e se arriva un’offerta dal Barcellona…

Leggi su Dailymilan.it

è unae sul frontesolamente il Barcellona può far tremare il: anche se con l’offerta giusta.continua a non voler, o apunto a non riuscire, a fare il passo in più e adesso i tifosi rossoneri sono davvero stufi delle prestazioni messe in campo dall’attaccante portoghese. E’ davvero inspiegabile come un giocatore con le sue potenzialità abbia messo a segno solamente 3 goal dall’inizio della stagione, nonostante le numerose occasioni avute.Sul giocatore ex Lille, c’è poi da registrare il forte interesse del Barcellona, con la dirigenza blaugrana che da diverse settimane sta seguendo il giocatore. Ecco che, quindi, nel caso in cui in estate dovessereimportante al(80/90 milioni di euro), il club di via Aldo Rossi potrebbe prenderla seriamente in considerazione.