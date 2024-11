Abruzzo24ore.tv - Cade a terra accanto al trattore: dramma nei campi abruzzesi

Pescara - Malore improvviso mentre lavora nei: un anziano di 76 anni perde la vita.ancora acceso al momento del ritrovamento. Tragedia questa mattina ad Alanno, in contrada Prati, dove un uomo di 76 anni è deceduto mentre lavorava nei. L’anziano è stato trovato privo di sensial proprio, che al momento del ritrovamento aveva ancora il motore acceso. La dinamica dell'accaduto lascia ipotizzare un malore improvviso, che non ha dato modo all’uomo di chiedere aiuto. L’allarme è stato lanciato da alcuni residenti della zona, che hanno notato ilfermo in posizione insolita. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, giunti rapidamente con un’ambulanza medicalizzata e un’unità di elisoccorso. I soccorritori hanno eseguito sul 76enne tutte le manovre di rianimazione previste, ma purtroppo ogni tentativo si è rivelato vano.