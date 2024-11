Lanazione.it - Boni e Bernini in Puglia per presentare il libro “Qualsiasi cosa accada”

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 25 novembre 2024 – L'imprenditore valdarnese Fabrizioe lo scrittore Filippohanno preso parte, in questi giorni, ad un tour in alcune scuole superiori dellaperil", ma soprattutto per raccontare una storia di dolore e di speranza. Quella che ha vissuto. Una vita guidata dalla passione e dalla volontà di farcela, nonostante le difficoltà e i problemi incontrati durante il cammino che lo ha poi portato al successo lavorativo e personale. Ada, la mamma, venne abbandonata all'Istituto degli Innocenti di Firenze. Adottata da contadini del borgo valdambrino di Solata prima e da un mezzadro eremita di Rapale poi, visse un'esistenza piena di ostacoli e di solitudine. Il padre, Alvaro, dopo il matrimonio, a causa di una tragedia familiare, cadde nel tunnel dell'alcool e finì per trascinare nell'incubo tutta la famiglia, anche il piccolo Fabrizio, che crebbe tra difficoltà e sofferenze.