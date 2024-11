Almeno 45 dispersi Tragedia in crociera la nave naufraga in mare aperto

Leggi su Caffeinamagazine.it

Un tragico naufragio ha colpito il Mar Rosso, nelle acque al largo di Marsa Alam, in Egitto. LadaSea Story è affondata, causando laone di 31 turisti di varie nazionalità e 14 membri dell'equipaggio. "Le ricerche sono in corso con il coinvolgimento di diverse autorità," hanno riferito fonti egiziane, senza specificare le nazionalità dei turisti a bordo. Secondo quanto riportato dal quotidiano egiziano Al Ahram, il governatore del Mar Rosso, maggior generale Amr Hanafi, ha confermato il ritrovamento di "alcuni sopravvissuti" nella zona di Wadi El Gamal. Le operazioni di ricerca, che vedono la collaborazione della Marina e delle Forze armate, proseguono senza sosta.