Ilrestodelcarlino.it - Viaggio in treno da incubo. Guasto sulla linea per Roma. Costretti a sei ore di ritardo

Come trasformare un tranquillo sabato in una giornata da. Tutta colpa di unferroviaria Ancona-che ha costretto i passeggeri di un Freccia Argento partito alle 7.50 da Falconara ad appellarsi all’altissimo per non cadere nella tentazione di lanciare improperi. Ben sei ore die un, tra Ancona e la capitale che si è trasformato in un’odissea. A cui Trenitalia, con, ha cercato di porre rimedio mettendo a disposizione a Foligno dei bus sostitutivi per raggiungere. Ma la pazienza dei passeggeri, molti dei quali marchigiani e soprattutto anconetani, attorno alle 11 del mattino era già abbondantemente finita. Tanto che sulle banchine della stazione di Foligno, dove ilera riuscito ad arrivare, chiedevano ansiosi quando e se il convoglio sarebbe potuto ripartire.