Ilfattoquotidiano.it - Una crosticina sul naso, poi la scoperta choc: “Era un raro tumore testa-collo, mi hanno asportato il naso, un occhio, parte della guancia e i denti. Ora vivo con una protesi facciale”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

L’esposizione I’m still me (Sono ancora io), si protrarrà fino al 31 gennaio al St James Hospital di Leeds (UK). In mostra ci sono quadri dipinti da vari artisti; si tratta di ritratti di persone dal viso deturpato o con indosso la, che insieme al volto restituisce loro dignità e speranza. Sono immagini forti ma eloquenti, che lasciano intuire molto bene le conseguenze fisiche ed emotive del ritrovarsi senza unadel viso per un cancro. “Ilpuò avere un notevole impatto sulla salute e sul benessere dei pazienti, e ottenere unapuò essere unaimportante del processo di accettazione dell’esperienza”, ha dichiarato in una recente intervista alla BBC la dott. Rachael Jablonski, che ha diretto lo studio.Le storie dietro leFra i ritratti esposti c’è quello del sessantanovenne Robin Fahey, che nel 2015 si scoprì una crosta sul, asportata subito dal medico.