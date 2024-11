Quotidiano.net - Tra car sharing e Telepass Point. Le nuove frontiere degli automobilisti

Tra gli asset di Enilive, anche una rete di oltre 5mila punti vendita in Europa, di cui 4mila in Italia che ogni giorno accolgono oltre un milione e mezzo di persone in movimento per soddisfarne le esigenze in modo sempre più sostenibile. Con questo obiettivo, le stazioni Enilive si stanno trasformando in hub per la mobilità: offrono nuovi vettori energetici come il biocarburante HVOlution (diesel da materie prime rinnovabili), il biometano, il bio-GPL, nonché l’idrogeno e l’elettrico, e rendono disponibili nei punti vendita tanti servizi che i clienti potrebbero altrimenti utilizzare solo con ulteriori spostamenti. Nelle stazioni Enilive sono presenti i, in cui richiedere o sostituire il dispositivo; è attivo il servizio di pagamento dei bollettini postali, è possibile prelevare denaro contestualmente al rifornimento, ritirare i pacchi dei corrieri; fare una spesa di qualità negli Emporium, i negozi di prossimità, e anche concedersi un momento di ristoro in uno dei quasi 1.