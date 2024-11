Oasport.it - Scherma, tripudio azzurro! la squadra di fioretto maschile trionfa in Coppa del Mondo a Tunisi

Leggi su Oasport.it

Italia da sogno nella terza e ultima giornata valida per la prima tappa delladel2024-2025 di, disciplina, andata in scena questo weekend a. La Nazionale italianaha infatti vinto la gara a squadre, regolando gli Stati Uniti per 45-43 in un atto finale al cardiopalma. Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Giulio Lombardi e Alessio Foconi hanno cominciato la loro lunga giornata passeggiando contro l’Ucraina, imponendosi per 45-25. I ragazzi guidati dal CT Cerioni hanno poi passato l’altro step trovandosi di fronte la Corea del Sud, formazione sconfitta per 45-30. Nettissimo poi il successo con la Francia in semifinale, dove gli azzurri hanno avuto la meglio per 45-27, preludio di un vis-a-vìs finale per palati fini. Gli statunitensi appaiono infatti più brillanti per larga parte dell’assalto.