Sant’Agnello, spostata a Piazza Matteotti la panchina rossa

Tempo di lettura: 3 minutiIn occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, il 25 novembre alle 10:30 il Comune didedicherà un momento di riflessione sul tema intorno alla, simbolo del progetto socio-culturale contro il femminicidio e ogni genere di prevaricazione,da oggi in poi in. «È necessario tenere alta l’attenzione sull’argomento. Sono ancora troppe le vittime, ancora troppe le donne in difficoltà in una società che dovrebbe proteggere ogni suo componente – dichiarano congiuntamente il Sindaco Antonino Coppola e il Vice Sindaco Maria Russo – Per questo abbiamo scelto di posizionare laal centro del paese, nellaprincipale, affinché sia un monito quotidiano, un segnale chiaro, una costante opera di sensibilizzazione».