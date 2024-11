Ilgiorno.it - Salario, orario e sicurezza: l’Sos dei dipendenti di Mondo Convenienza a San Giuliano Milanese

San, 24 novembre 2024 – Domenica di passione per "montatori" e magazzinieri che lavorano per conto diche questo pomeriggio hanno dato vita ad un presidio di protesta con striscioni e slogan portando avanti la loro battaglia: Sos. La campagna nazionale lanciata dalla logistica di USB incentrata sulla denuncia delle gravi condizioni di sfruttamento dei lavoratori della movimentazione operanti per il colosso degli arredi. SAN- 24-11-2024 - “” - PROTESTA USB LOGISTICA CON LAVORATORI COOPERATIVE - FOTO CANALI/ANSA - PER REDAZIONE SUD MILANO/METROPOLI - PINCIONI/CANGEMI Le rivendicazioni "Parliamo di straordinari non riconosciuti, sotto inquadramento, orari di lavoro oltre i limiti consentiti da contratto e dalla legge, stipendi pagati al 90% rispetto ai minimi contrattuali previsti.