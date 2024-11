Rugby, Du Toit e Kildunne giocatore e giocatrice dell’anno 2024

Leggi su Sportface.it

Terminate le Autumn Series, per il mondo delè il momento di premiare chi si è distinto nel corso dell’annata. Migliorin campo maschile è il seconda e terza linea del Sudafrica Pieter-Steph duin campo maschile, mentre in campo femminile è stata premiata l’inglese Ellie. Assegnati i premi anche nela Sette, disciplina olimpica, e proprio l’oro conquistato in casa a Parigi ha fruttato il titolo di migliore delad Antoine Dupont, mediano di mischia della Francia prestato al Seven proprio in prospettiva dei Giochi. Tra le donne premio all’australiana Maddison Levi. Premiato anche il tecnico francese Jerome Daret quale allenatore. Infine premio di meta, per il quale era in lizza anche l’azzurro Lorenzo Pani per quella realizzata a marzo contro il Galles, al francese Nolann Le Garrec che l’ha segnata nel Sei Nazioni contro l’Inghilterra.