Perché Alessandro Basciano, accusato di stalking nei confronti dell'ex Sophie Codegoni è stato rilasciato in 48 ore. «Nei messaggi lei è serena

Sembrava chiara e oramai tracciata la storia tra l’influencere l’ex compagnache lo aveva denunciato perdopo vari episodi tali per cui la giudice per le indagini preliminari Anna Magelli aveva emesso venerdì un’ordinanza di arresto in carcere a suo carico. Ma invece, dopo un interrogatorio durato quasi tre ore, ieri nel tardo pomeriggio, l’uomo, assistito dall’avvocato Leonardo D’Erasmo, è. E oggi, sul Corriere della Sera, emergono alcuni punti poco chiari della vicenda. Le due querele e la borsa in regaloLe querele dellache descrivono il forted’ansia e preoccupazione dati da comportamenti reiterati di lui sono due: una del 9 dicembre 2023 e l’altra del 14 novembre 2024. L’ultimo episodio risale alla notte tra il 13 ed il 14 dicembre, quando il dj bloccò in centro a Milano l’auto con due amici della donna prendendone a pugni uno, che poi lo denuncerà.