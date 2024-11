.com - Pallamano A Gold / Chiaravalle si butta via: Eppan vince 26-27 a 7 secondi dalla fine

La squadra di Guidotti parte bene, portandosi subito sul 7-1 e chiudendo il primo tempo sul 16-11. Nella ripresarimonta e, 24 novembre 2024 – La Publiesseperde a 7?. Il verdetto della sfida contro l’è amaro, nonostante un’altra prestazione positiva e gagliarda da parte dei ragazzi guidati da coach Andrea Guidotti. Gli ospiti espugnano 26-27 davanti a una cornice di pubblico meravigliosa, che di certo non si è annoiata.IL MATCHIl PalaSport diè pieno in ogni ordine di posto. La Publiesse, galvanizzatavittoria infrasettimanale a Camerano, non recupera Vieira ed è chiamata a gestire le fatiche del derby. Che risulteranno un fattore col passare dei minuti. Sampaolo e compagni partono a mille, l’fatica a reggere l’urto e il primo break è incoraggiante: dopo nemmeno dieci giri di lancette il tabellone segna 7-1 per i biancoblu.