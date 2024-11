Gaeta.it - Pallacanestro: La Braderm si Arrende in Overtime contro Senigallia dopo una Partita Intensa

Facebook WhatsAppTwitter La cronaca sportiva di Roseto degli Abruzzi ha registrato unaad alto contesto tra lae laaver conquistato due vittorie consecutive, i biancazzurri si sono ritrovati davanti a una squadra in difficoltà, ma motivata a ribaltare la propria situazione. L’andamento del match ha visto diverse fasi, con momenti di grande tensione e colpi di scena, culminando in un finale dall’esito incerto.L’inizio sfavillante diLaha preso il via con i biancorossi dellache hanno mostrato da subito un approccio deciso e aggressivo. Gli ospiti hanno saputo sfruttare ogni disattenzione della, e in pochi minuti hanno accumulato un vantaggio notevole. Alla fine del primo quarto, il punteggio evidenziava un 12-27, un parziale che metteva in evidenza la forza e la determinazione della squadra ospite.