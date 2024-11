Oroscopo Dicembre | Acquario

Leggi su .com

Life&People.it 21 gennaio – 19 febbraioAquario, Eccoci davanti al transito di Plutone che definitivamente entra nel tuo segno per i prossimi ventidue anni. Sei spaventato? Non credoproprio, anzi secondo me avere ospiti in casa che sappiano movimentare le tue giornate alla fine ti piace e basta, e Plutone sembra essere perfetto per questo compito. La prima decade (da l ° al 10° grado del segno) fa da apripista per questa tua nuova vita plutoniana; non lasciatevi mettere all'angolo e ricordate che l'unione fa la vostra forza. Per la seconda (dall'11° al 20° grado del segno) la bella Venere congiunta regala una fine d'anno inaspettata. Anche per la terza decade (dal 21° al 30° grado del segno) ci saranno giornate all'insegna dell'incredibile, preparate le trombette e i cotillon!