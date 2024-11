Ilgiornaledigitale.it - Nuova Renault Captur 2026: nuova generazione ancora più ibrida

Laè uno dei modelli più gettonati e di successo del marchio francese. Nata nel 2013, l’auto è arrivata per sostituire la Modus. Si è passati da una piccola monovolume ad un crossover di segmento B, dalle linee più alla moda e di tendenza. Lo testimoniano i dati di vendita.Laha in parte rimpiazzato niente di meno che la Clio, con punte di oltre 200 mila immatricolazioni in un anno in Europa. Vediamo di seguito i dati di vendita presi dal sito Carsalesbase:Un po’ come avverrà per la futuraClio, anche ladovrebbe conservare un’indole di auto non completamente elettrica. Avremo molto probabilmente una gamma motori interamente elettrificata, con supporto a batterie anche importante, ma senza una variante completamente alla spina. In questo modo si punterà a garantire ciò che mediamente i clienti di oggi vogliono, senza modificare il DNA del modello.