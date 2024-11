Terzotemponapoli.com - Napoli-Roma, De Laurentis e le notizie da Trigoria

L’attesa di: di seguito alcune righe tratte dall’edizione odierna di Repubblica. “C’è bisogno di un’ulteriore reazione sul campo per dare continuità al prezioso pareggio portato via da San Siro prima della sosta contro i nerazzurri. E pure per questo la squadra è in ritiro da ieri sera, nel solito albergo di Pozzuoli. Il momento è cruciale e niente va lasciato al caso. Al fianco del gruppo è atteso non a caso il presidente Aurelio De Laurentiis, che ha trascorso le ultime due settimane negli Stati Uniti e aveva promesso ai tifosi prima di partire che avrebbe fatto il possibile per rientrare in tempo per assistere alla partita”., i giallorossiAspettando, di seguito un articolo tratto dall’edizione odierna de Il Messaggero. “Il dubbio su Paulo Dybala è stato sciolto nella giornata di ieri.