Mozione in cinque punti per la protezione delle potenziali vittime

Unacontro la violenza sulle donne. A portarla in Consiglio comunale sarà il consigliere di opposizione Oriano Giovanelli assieme il suo gruppo di Urbino Rinasce. Proponendo 5da mettere in pratica celermente. "Il 25 novembre si faranno come sempre tutta una serie di affermazioni importanti, si prenderanno impegni e la nostra, il cui contenuto dobbiamo in gran parte alla esperienza della professoressa Annarita Calavalle, indica concretamente quante buone cose il Comune potrebbe fare e ancora non fa abbastanza. Tra queste – spiega Giovanelli – ci dovrebbe essere l’aumento deidi ascolto pubblici e promuoverne anche in aziende, società sportive, centri religiosi e associazioni. Raccogliere dati e diffonderli promuovendo dibattiti sugli stereotipi di genere, promuovendo l’educazione sentimentale fra i ragazzi.