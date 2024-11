Calciomercato.it - Miretti illude Vieira, un Cagliari perfetto dal dischetto strappa il pari a Marassi

Primo punto per il tecnico francese alla guida del Genoa, i liguri fermati sul pareggio grazie al rigore di Piccoli nel finale: finisce 2-2Undi rigore conquista un punto in casa del Genoa e le due compagini rossoblù restano dunque appaiate in classifica.conquista unall’esordio: Genoa-finisce 2-2 (LaPresse) – calciomercato.itPrimo punto da allenatore in Serie A per Patrick, che fino a pochi istanti dal termine aveva assaporato il grande bottino. Decisivo però il rigore trasformato da Roberto Piccoli, uno degli ex della gara, che spiazza Leali e sigla il 2 a 2 finale. Rigore che lo stesso Piccoli si era conquistato per fallo di Martin, con l’intervento in ritardo dello spagnolo su un pallone vagante nell’area di rigore dei padroni di casa.Proprio un rigore aveva aperto le danze.