Lukaku: «I tifosi sono di grande stimolo. Parlare di scudetto è presto»

L’attaccante belga del Napoli, Romelu, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky dopo la vittoria contro la RomaLe parole di«Sento molto la spinta dei, danno uned abbiamo vinto: siamo tutti contenti».Leggi anche:porta il Napoli alla vittoria, ma secondo Calvarese forse gli mancano due cartellini gialliQuesto gol ha un valore particolare?«Io penso solo a far bene per la squadra, noi abbiamo un percorso da fare e prima della partita sapevamo che era un match importante. Per la nostra crescita i tre punti erano importanti, quindi ora guardiamo avanti».È un segnale al campionato?«No, è ancoraperdi. Noi guardiamo alla nostra crescita, vogliamo migliorare ma non è il momento didi»L'articolo: «Idi