Tvzap.it - Luca Bizzarri in lutto, il post toccante sui social: “Mi hai insegnato ad amare”

Personaggi tv. "Mi haiad".travolto dal dolore: cos'è successo – Terribileper, 53 anni, attore, comico e conduttore televisivo, noto principalmente per il duo "e Paolo", formato con Paolo Kessisoglu. È stato proprio lui a dare la notizia sui. E sono stati in tanti a scrivergli messaggi di cordoglio per la dolorosa perdita. in, ilsui: "Mi haiad"Chi seguesuie nel suo lavoro conosceva anche lui, Smog, il cane che viveva con l'attore ormai da tredici anni.