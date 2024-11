Tpi.it - L’Italia vince per il secondo anno consecutivo la Coppa Davis: 2-0 all’Olanda con Sinner e Berrettini

Leggi su Tpi.it

Lasi tinge d’azzurro, per il. Jannikconquista la vittoria decisiva nella finale contro l’Olanda, battendo per 7-6 6-2 Griekspoor. Nel primo match Matteosi era imposto su van de Zandschul per 6-4 6-2. Per, che vive un’epoca d’oro del tennis, si tratta come detto della seconda vittoria consecutiva, dopo il trionfo dello scorso. Per gli azzurri è la terza vittoria in assoluto nella