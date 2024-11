Agi.it - L'Italia a un passo dalla Coppa Davis. Berrettini batte 6-4 6-2 Van de Zandschulp. Adesso tocca a Sinner

AGI - L'è a unda conquistare per il secondo anno di seguito la. Matteo, numero 35 al mondo ha fatto il suondo Botic Van de, 80esimo nel ranking Atp, 6-4 6-2 in un'ora e 16 minuti e ha conquistato il primo punto. Ei riflettori sono puntati su Jannik. Il tennista numero uno in classifica se la vede con Tallon Griekspoor, 40esimo. Inoltre, va ricordato che gli azzurri, archiviata l'impresa di, sono avanti negli scontri diretti con gli "orange" 10-1. L'unica sconfitta risale al 1923.