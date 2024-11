Ilgiorno.it - Lecco, martedì l’ultimo saluto a Margherita Colombo. Domani il figlio sarà interrogato dal pm

Cassina Valsassina (), 24 novembre 2024 – Mammasepolta nel cimitero di Primaluna. Riposerà accanto al marito, mancato prima di lei.celebratopomeriggio il funerale di, la 73enne che lunedì, secondo investigatori e inquirenti, è stata uccisa dal48enne Corrado Paroli. La pensionataprobabilmente sepolta con l’abito elegante e le scarpe della festa che Corrado aveva preparato sul letto prima di toglierle la vita e provare a uccidersi. A trovarli sono stati i carabinieri di Introbio: vicini, nell’appartamento di Cassina Valsassina, dove aveva accolto la madre per assisterla e accudirla. Oltre a preparare i vestiti per la madre, Corrado aveva affidato all’ex moglie una sorta di testamento con le ultime disposizioni per il suo funerale, che però noncelebrato.