Lanazione.it - La polemica sul piano delle antenne. Il Pd difende le scelte e ringrazia

Alla proliferazionedi telefonia Arcola dice no. Lo grida a gran voce il partito democratico che supporta l’amministrazione comunale ed esprime la sindaca, Monica Paganini. "Senza se e senza ma, grazie consiglio comunale", ha scritto la segreteria dem in un manifestino che arriva dopo la comparsa delprecedente manifesto, anonimo, che quindici giorni fa era stato affisso un po’ ovunque ad Arcola e che invece puntava il dito contro ildi recente approvato. Secondo il partito democratico la storia è tutta un’altra, sia la giunta che il consiglio comunale hanno fatto quanto nello loro possibilità proprio per mettere dei paletti. La mappa del territorio arcolano in merito alle istallazioni della telefonia, mostra le zone vincolate dall’emendamento proposto dalla giunta e approvato dal consiglio comunale riguardo alelaborato dalla ditta incaricata: "Prevede una distanza di 250 metri dalle aree sensibili introdotte da rispettare nella realizzazione di nuovi impianti", precisa il Pd arcolano.