In bocca al lupo | l’incredibile gaffe di Alberto Matano con un uomo aggredito dall’animale – VIDEO

Unatanto involontaria quanto esilarante quella di, che lo scorso 21 novembre, nel congedare unche in collegamento a La vita in diretta aveva raccontato di essere statoda un, lo ha salutato proprio con la classica formula: “Inal”.La vicenda ha per protagonista Francesco Tancredi, 44enne imprenditore agricolo di Castelnuovo Vomano, in provincia di Teramo, che l’11 novembre è statoda unmentre si trovava sul proprio terreno. Una ventina i punti di sutura ricevuti al pronto soccorso tra zigomo, labbro e braccio, e 10 giorni di prognosi. A riportare l’accaduto è Il Messaggero, che parla di come Tancredi stesse lavorando quando, verso le 20.30, è stato attaccato: “Ero in ginocchio, con un faretto sulla fronte, quando all’improvviso ho sentito dei rumori alle mie spalle.