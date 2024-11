Romadailynews.it - Il terzo mandato di Ranieri comincia con una sconfitta: a Napoli la Roma cade 1-0

– Inizia con unain casa delildi Claudiosulla panchina della, con i giallorossi che a causa del goal segnato dall’ex Romelu Lukaku escono sconfitti dal Maradona e vedono allontanarsi sempre più gli obiettivi di classifica.Partita nel complesso molto complicata per la, costretta praticamente per tutto il match a difendersi dal ben organizzato gioco partenopeo e dalle numerose folate offensive del reparto offensivo avversario. A conti fatti, in un primo tempo privo di reti, i giallorossi calciano in porta una sola volta con Pisilli, senza comunque impensierire Meret, mentre dall’altro lato Svilar rischia più volte di capitolare, con Kvaratskhelia, McTominay e Lukaku ad un passo dal vantaggio.La ripresa, nonostante due sostituzioni e un cambio di modulo, sostanzialmente vede laripetere lo stesso canovaccio della prima frazione, con l’unica differenza al 52?, quando su una discesa di Di Lorenzo un doppio errore di Angelino e Hummels spiana la strada a Lukaku per il tap in vincente.