Gaeta.it - Gazebo di Fratelli d’Italia attaccato a Torino: polemiche e tensioni in aumento

A Torino, questa mattina si è verificato un episodio di intolleranza nei confronti di un gazebo di Fratelli d'Italia in piazza Santa Giulia. Secondo quanto riportato da esponenti del partito, alcuni membri di un centro sociale, identificato come Askatasuna, avrebbero aggredito verbalmente e fisicamente i militanti presenti, sollevando un acceso dibattito politico in città. L'incidente accende i riflettori su una situazione di crescente polarizzazione politica e sui rischi per il dialogo democratico.L'attacco al gazebo e le reazioni dei consiglieriIl gazebo di Fratelli d'Italia ha subito un attacco caratterizzato da insulti e sputi contro i militanti e i consiglieri presenti. Patrizia Alessi, Andrea Giovannini e Marco Caria, membri del partito, sono stati direttamente coinvolti e hanno denunciato quanto avvenuto.