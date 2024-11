Lanazione.it - Colonnata, regno del lardo e del marmo

Puosi Considerata un piccolo gioiello incastonato nelle Alpi Apuane,è una cittadina arroccata a 532 metri sul livello del mare, a circa 8 chilometri da Carrara e raggiungibile in auto attraverso una strada tortuosa. Il paese, popolato inizialmente dai lavoratori delpoiché si trova vicino ai siti di scavo, oggi è associato anche al famoso, un salume tradizionale fatto in speciali vasche didi Carrara e con certificazione di qualità IGP. Diversi ritrovamenti come monete, epigrafi e bassorilievi provano che la zona fosse già abitata in epoca romana. Qui, infatti, risiedevano gli schiavi che estraevano ilbianco per i monumenti e gli edifici di Roma. Il nome stesso dell’insediamento disembra derivare da columna, colonna appunto, oppure dai termini latini collis – "colle"– o columen che vuol dire "sommità".