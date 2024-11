Sport.quotidiano.net - Ciclocross, i campioni toscani nella gara di Uliveto Terme

(Pisa), 24 novembre 2024 - Poco più di 120 concorrenti hanno preso parte anei pressi del campo sportivo Giuliano Taccola al Campionato Toscano diorganizzato dalla MBAcademy con il patrocinio del Comune di Vicopisano. In palio per lail Trofeo Graziano e Sergio Bartoli, mentre la prova dello Short Track era valevole per il Trofeo Massimo Bartoli. Il circuito scelto dagli organizzatori era lungo 2 km e 400 metri. Scontato il successo di campionessa toscana donne junior, di Elisa Ferri l’atleta di San Giovanni Valdarno della Airport Services Guerciotti e del fratello l’under 23 Tommaso che si è affermatomaschile Open precedendo Filippo Cecchi che ha conquistato invece la maglia di campione toscano élite. Altri protagonisti lo junior valdarnese Ceccarelli, così come la Kabetaj prima Under 23, la Di Girolamo tra le élite, e gli allievi aretini Frosini e Roggi, mentre tra gli esordienti titolo al livornese Sardi.