Aston Villa-Juventus come vederla in tv? Data canale e orario Champions League 2024 2025

Leggi su Sportface.it

Lasi prepara a sfidare in trasferta l’. Il match, atteso per il 27 novembre, è valido per il quinto turno del girone unico di. Il fischio d’inizio è atteso per le 21:00, con la partita che sarà trasmessa in esclusiva dalla piattaforma streaming di Prime Video, accessibile previo abbonamento. I bianconeri di Thiago Motta non trovano il successo inda due partite, dopo il pareggio della quarta giornata e cercheranno di strappare tre punti agli avversari inglesi.in tv?SportFace.