Antonucci un turbo | | Punto importante

Mirkola prende con filosofia, coccolandosi ilconquistato in rimonta contro la Reggiana e senza soffermarsi troppo su se stesso e sulla feroce determinazione con la quale per tutto il tempo trascorso in campo ha sempre cercato di spedire la palla alle spalle di Bardi. Non c’è riuscito, ma in ogni caso la squadra bianconera ha mosso la classifica ed è proprio da lì che parte la sua analisi: "Ce la siamo giocata benissimo contro una buona squadra, conquistando un. E in questo campionato quando fai punti va sempre bene, è giusto esserne soddisfatti". Riguardo all’analisi del match, in relazione al primo tempo c’è il rammarico di non aver sfruttato al meglio il possesso palla: "Siamo però riusciti a contenere bene i nostri avversari, senza rischiare. Nella seconda frazione, invece, siamo tornati in campo con uno spirito diverso, cambiando il trend dell’incontro.