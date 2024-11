.com - Amici 24, puntata 24 novembre con Morandi, Al Bano e Brunori Sas

Leggi su .com

Nella nuovadel pomeridiano didi Maria De Filippi 24 in studio Gianni, AlSasOggi 24alle ore 14 torna su Canale 5 l’appuntamento con il pomeridiano dell’edizione numero 24 didi Maria De Filippi. Dopo la pubblicazione del primo inedito degli allievi di canto, a giudicare le loro esibizioni saranno AlSas che presenta dal vivo il nuovo singolo Il morso di Tyson, che anticipa il prossimo disco e il tour nei palazzetti in primavera.Grande ospite anche Gianni, tornato settimana scorsa con nuova musica, il brano dal titolo L’attrazione, ancora firmato da Jovanotti e che sarà eseguito in studio.24, Al