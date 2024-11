Iltempo.it - 300 miliardi all'anno per 10 anni: l'accordo sul clima non piace ai paesi più poveri

Trecentodi dollari all', per dieci: a Baku isviluppati si sono impegnati a finanziare maggiormente iminacciati dal cambiamentotico, al termine di una caotica conferenza delle Nazioni Unite in Azerbaigian, che include anche iin via di sviluppo. Il rappresentante dei 45piùdel pianeta ha denunciato un«poco ambizioso». «L'importo proposto è pietosamente basso, è ridicolo», ha denunciato il delegato indiano Chandni Raina, criticando la presidenza azera della Cop29. L'impegno finanziario deieuropei, degli Stati Uniti, del Canada, dell'Australia, del Giappone e della Nuova Zelanda, sotto l'egida dell'OnU, è quello di aumentare dai 100di oggi a «meno 300di dollari» all'entro il 2035 i loro prestiti e donazioni ain via di sviluppo.