Oasport.it - Volley, Cisterna piazza il tris di vittorie consecutive a Grottazzolina! I laziali vincono 3-1 l’anticipo della nona di Superlega

Tre è il numero magico perche concede il, vincendo la sua terza partita consecutiva, batte 3-1 in trasferta la rivale diretta nella corsa per la salvezza Yuasae porta a casa altri 3 punti d’oro che permettono aidi agganciare addirittura Modena in zona playoff all’ottavo posto. Per un setè riuscita a mettere in difficoltà gli avversari, poi sono uscite le magagne per la squadra marchigiana anche a causa del cambio di passosquadra ospite, guidata da un Baranowicz in grande serata, sia in regia che al servizio che ha guidato i suoi alla rimonta vincente.Pronti, via ed è la squadra di casa a trovare subito il ritmo giusto con Petkovic e Antonov a mettere a terra palloni importanti per il 14-11fatica nella fase punto ma riesce ad avvicinarsi fino al 18-17 ma nel finale la Yuasa rialza la testa con Tatarov e Antonov e distanzia nuovamente ifino al 25-21 che regala il primo set ai marchigiani.