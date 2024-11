Ilrestodelcarlino.it - Una notte di shopping in centro. Negozi aperti per il Black Friday tra acquisti, musica e cultura

È in arrivo lapiù attesa dell’anno per gli amanti dello. Venerdì 29 novembre, in occasione del, ’Cesenanight’ farà brillare il, saranno protagonisti dell’evento a cura dei commercianti del. L’iniziativa pensata come un’anteprima natalizia dai commercianti, è sostenuta dalle associazioni di categoria aderenti al tavolo ‘InCesena’ (Confesercenti, Confcommercio, Cna e Confartigianato) e dall’Amministrazione comunale. L’appuntamento è per venerdì prossimo quando le attività delstorico si animeranno con un’apertura straordinaria fino alle 23 e grazie ai punti di ritrovo offerti dai commercianti, si potrà vivere un’esperienza di acquisto utile, piacevole e divertente. Per le vie e le piazze delci saranno spettacoli,, dj set, laboratori per i più piccoli a cura del Drago Blu.