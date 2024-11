Secoloditalia.it - Ue, Zingaretti alle prese con la dura realtà: “Non c’è più una maggioranza stabile, la destra farà incursioni”

La reticenza ad accettare le conseguenze di un voto popolare avverso, la tendenza a non riconoscere le proprie debolezze, la voglia di dire agli altri cosa devono fare. Nicolasvolge un’analisi di quello che sta accadendo nell’Ue, con la ratifica della nuova Commissione e lo spostamento adella sensibilità sui dossier, e offre un compendio dei tic della sinistra.Il pasticcio socialista su Fitto? Colpa del Ppe.Si parte dal pasticcio in cui si è infilato il Pd assecondando il fallimentare no del Pse alla vicepresidenza esecutiva per Raffaele Fitto. Per il capodelegazione dem al Parlamento europeo, intervistato dal Corriere della Sera, “Meloni non ha ‘servito’ l’Italia, si è ‘servita’ del prestigio di Paese fondatore per portare avanti il suo disegno”. E fa niente che quell’incarico sia stato riconosciuto come “così importante per l’Italia” anche dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.