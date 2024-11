Stiamo calmi! Sinner e Berrettini scatenano il caos totale | smartphone in mano e la frase rubata a Jannik mentre i tifosi esultano

Leggi su Caffeinamagazine.it

Coppa Davis, delirio azzurro a Malaga: la festa dicon i. Malaga si tinge d’azzurro con l’incredibile spettacolo regalato dae Matteo, protagonisti di una serata memorabile dentro e fuori dal campo.alla, i due tennisti più amati d’Italia hanno immortalato i festeggiamenti dopo la vittoria in due set contro l’Argentina, che ha garantito la qualificazione dell’Italia alle semifinali di Coppa Davis. Tra cori e applausi scatenati, lache sta facendo il giro del web.Un doppio decisivo e una festa travolgente. La coppiaè stata decisiva per conquistare il punto che ha permesso all’Italia, campione in carica, di ribaltare i quarti di finale contro l’Argentina. Il match, combattuto ma dominato nel doppio contro Gonzalez e Molteni, ha visto l’Italia trionfare, assicurandosi così l’accesso alla semifinale contro l’Australia.